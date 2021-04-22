Путину рассказали о предложении Зеленского провести встречу в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести совместную встречу в Донбассе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война». По словам Пескова, российскому лидеру рассказали об идеях Зеленского.

— Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать, — заявил Песков.

Он уточнил, что ему больше нечего добавить, так как для такой встречи нужны предпосылки, пишет РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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