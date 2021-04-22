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Первые весенние грибы появились на природных территориях Москвы
Фото: ГПБУ Мосприрода Департамента природопользования и охраны окружающей среды

Первые весенние грибы появились на природных территориях Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В парках Москвы появились первые весенние грибы. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что в природно-исторических парках «Покровское-Стрешнево» и в памятнике природы «Серебряный бор» была обнаружена саркосцифа алая. В«Долине реки Сетунь» и «Царицыно» растут зимние опята.

В пресс-службе напомнили, что, находясь на особо охраняемых природных территориях столицы, горожанам нельзя сбивать, топтать и собирать грибы. За нарушения предусмотрен штраф, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Редкий гриб обнаружили в подмосковном парке «Верхнерузско-Москворецкий»

природагрибыМосква
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