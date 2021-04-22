Владимир Путин назначил заместителя управляющего делами президента
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя управляющего делами президента. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 22 апреля.
Согласно указу, должность заместителя управляющего делами президента займет Ольга Лякина.
Ранее Владимир Путин назначил полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.
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