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Владимир Путин назначил заместителя управляющего делами президента
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин назначил заместителя управляющего делами президента

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя управляющего делами президента. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 22 апреля.

Согласно указу, должность заместителя управляющего делами президента займет Ольга Лякина.

Ранее Владимир Путин назначил полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.

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