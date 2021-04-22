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Доктор Румянцев сообщил о своем намерении выдвигаться в Госдуму
Фото: Надежда Жилинская

Доктор Румянцев сообщил о своем намерении выдвигаться в Госдуму

Василий Плиткин

Общество

Всемирно известный детский врач, Президент Центра им. Рогачева Александр Румянцев заявил о своем решении выдвигаться в Госдуму в сентябре этого года.

По словам кандидата, двойное увеличения бюджета на здравоохранение – одна из основных задач, стоящих перед государством.

— Проблема очевидна всем. Необходимо сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Я, как и все медицинское сообщество, понимаю, что единственный шанс исправить сложившуюся ситуацию — увеличить финансирование со стороны государства. Я иду в Госдуму, представляя не свои интересы, я полностью состоялся, как специалист. Я иду туда, представляя консолидированную позицию всех жителей нашей страны, медицинского сообщества, всех родителей, чьи дети погибли от недостаточного финансирования нашего здравоохранения. Моя позиция многим может показаться радикальной и грубой, но это факт. Мы обязаны привлечь внимание государства.

По словам коллег из мирового медицинского сообщества, доктору Румянцеву удалось добиться выздоровления более 80 процентов детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

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Госдумаврачздравоохранение
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