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Захарова заявила, что Киев делает РФ врагом для отвлечения внимания от внутренних проблем
Фото: МИД РФ

Захарова заявила, что Киев делает РФ врагом для отвлечения внимания от внутренних проблем

Никита Абрамов

Внешняя политика

Украина, создавая угрозу в лице России, пытается отвлечь население от внутренних проблем. Об этом в четверг, 22 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведет активную кампанию по дезинформации, — объяснила Захарова во время брифинга.

Также она подчеркнула, что основой дезинформационной политики является возведение России в статус врага, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать требования Киева усилить санкции и ограничения в адрес России.

Читайте также: МИД РФ заявил, что представления Запада о России не имеют ничего общего с реальностью

Мария ЗахароваМИД РФУкраина
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