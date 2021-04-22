Следком проводит проверку по факту падения футбольных ворот на девочку

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Чоботовская улица Карта всех событий

Следственный комитет проведет проверку после падения футбольных ворот на ребенка в одном из столичных дворов. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел возле жилого дома на Чоботовской улице. Во время игры на футбольной площадке на 11-летнюю девочку упали ворота. Ребенка госпитализировали. В больнице у нее диагностировали ушибы и отпустили домой.

Следователи проведут проверку случившегося на предмет наличия нарушений, предусмотренных статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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