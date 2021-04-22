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Несколько балконов загорелись в 16-этажном жилом доме на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Несколько балконов загорелись в 16-этажном жилом доме на юге Москвы

Марина Найденкова

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Каширское шоссе, 146к2 Карта всех событий

Несколько балконов 16-этажного жилого дома загорелись в Орехово-Борисове Южном. Жителей эвакуируют из здания. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар вспыхнул по адресу Каширское шоссе, 146, корпус 2. Уточняется, что возгорание зафиксировано в районе десятого этажа. По словам источника, огонь перекинулся на одиннадцатый этаж. Пожару присвоен первый уровень сложности из пяти возможных.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Пятницкой улице.

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