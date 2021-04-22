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Пожарные спасли шесть человек из загоревшегося жилого дома на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожарные спасли шесть человек из загоревшегося жилого дома на юге Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Каширское шоссе, 146к2 Карта всех событий

Из горящего жилого дома на территории Орехово-Борисова Южного спасли шесть человек. Один из них находится в карете скорой помощи. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник к экстренных службах.

По словам источника, возгорание происходит на девятом, десятом и одиннадцатом этажах дома, расположенного по адресу Каширское шоссе, 146, корпус 2. Пожарные уже сбили открытое горение, однако на этажах остается плотное задымление.

В свою очередь, в пресс-службе главка МЧС по столице «ВМ» сообщили, что жителей дома эвакуировали. С этажей выше спасли шесть человек.

Источник «ВМ» уточнил, что одного из пострадавших при пожаре осматривают врачи скорой помощи.

Ранее «ВМ» сообщала, что пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Пятницкой улице.

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