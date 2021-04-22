Пожарные спасли шесть человек из загоревшегося жилого дома на юге Москвы

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Россия, Москва, Каширское шоссе, 146к2 Карта всех событий

Из горящего жилого дома на территории Орехово-Борисова Южного спасли шесть человек. Один из них находится в карете скорой помощи. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник к экстренных службах.

По словам источника, возгорание происходит на девятом, десятом и одиннадцатом этажах дома, расположенного по адресу Каширское шоссе, 146, корпус 2. Пожарные уже сбили открытое горение, однако на этажах остается плотное задымление.

В свою очередь, в пресс-службе главка МЧС по столице «ВМ» сообщили, что жителей дома эвакуировали. С этажей выше спасли шесть человек.

Источник «ВМ» уточнил, что одного из пострадавших при пожаре осматривают врачи скорой помощи.

Ранее «ВМ» сообщала, что пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Пятницкой улице.

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