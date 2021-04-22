Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Каширское шоссе, 146к2 Карта всех событий

Один человек пострадал при пожаре на балконах в многоэтажном жилом доме на территории Орехово-Борисова Южного. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что пострадавшему понадобилась срочная помощь медиков. Всего из-за пожара в жилом доме было эвакуировано шесть человек.

Напомним, возгорание произошло на девятом, десятом и одиннадцатом этажах дома, расположенного по адресу Каширское шоссе, 146, корпус 2. Пожарные сбили открытое горение. Однако огонь частично перешел в квартиры на девятом и десятом этажах. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 15 человек из горящего дома в Балашихе.

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