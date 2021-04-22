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Огонь охватил одну из квартир в доме на западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Огонь охватил одну из квартир в доме на западе Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Кастанаевская улица, 5 Карта всех событий

Квартира загорелась в жилом доме на западе столицы. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар вспыхнул по адресу улица Кастанаевская 5, корпус 3. Огонь охватил одну из квартир на седьмом этаже. По данным источника, пожарные уже ликвидировали открытое горение. Однако на шестом и седьмом этажах здания сохраняются высокая температура и сильное задымление.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в жилом доме на юге Москвы.

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