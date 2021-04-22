Таджикистан потребовал от России снизить цены на авиабилеты за два дня

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Авиационные власти Таджикистана потребовали от авиакомпаний России в течение двух дней снизить цены на авиабилеты. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщил глава Агентства гражданской авиации страны Икром Субхонзода.

— Мы провели экстренное заседание, по итогам которого потребовали от российских авиакомпаний в течение двух дней снизить цены на авиабилеты, — рассказал Субхонзода.

Кроме того, он заявил, что если авиакомпании РФ не пойдут навстречу, то Таджикистан примет соответствующие меры по дальнейшим чартерным рейсам в страну. По словам Субхонзоды, с начала весенне-летнего сезона повысилось количество желающих полететь в Россию граждан Таджикистана, а российские авиаперевозчики воспользовались этим и повысили цены на билеты.

Также глава агентства уточнил, что авиакомпании РФ должны будут каждый месяц предоставлять в Агентство гражданской авиации и Транспортную прокуратуру Таджикистана минимальные и максимальные цены на билеты, пишет РИА Новости.

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