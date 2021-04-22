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Путин заявил, что Киев предпринял много шагов для разрушения отношений с РФ
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил, что Киев предпринял много шагов для разрушения отношений с РФ

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Власти Украины предприняли много шагов, разрушающих отношения с Россией. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, речь идет о ряде проблем в двусторонних отношениях, а также об отношении руководства Украины к Русской православной церкви и русскому языку.

— Очень много шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть, — цитирует Путина РИА Новости.

Также Владимир Путин заявил о готовности обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. По словам Путина, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с Россией, то Москва будет только приветствовать этот шаг.

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РоссияВладимир ПутинУкраина
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