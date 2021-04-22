Житель Химок арестован за насилие в отношении малолетней падчерицы

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Россия, Московская область, Химки Карта всех событий

Жителя Химок, который подозревается в изнасиловании малолетней падчерицы, заключили под стражу. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По версии следствия, 34-летний мужчина издевался над ребенком почти четыре года. Он неоднократно насиловал девочку в период с 2017 по 2021 год. Мать потерпевшей обратилась в полицию, когда узнала о случившемся.

Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается. 34-летнему мужчине в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Ранее «ВМ» сообщала, что житель Московской области получил 17 лет за убийство и изнасилование девушки.

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