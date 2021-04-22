Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Житель Химок арестован за насилие в отношении малолетней падчерицы
Фото: СК РФ

Житель Химок арестован за насилие в отношении малолетней падчерицы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, Химки Карта всех событий

Жителя Химок, который подозревается в изнасиловании малолетней падчерицы, заключили под стражу. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По версии следствия, 34-летний мужчина издевался над ребенком почти четыре года. Он неоднократно насиловал девочку в период с 2017 по 2021 год. Мать потерпевшей обратилась в полицию, когда узнала о случившемся.

Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается. 34-летнему мужчине в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Ранее «ВМ» сообщала, что житель Московской области получил 17 лет за убийство и изнасилование девушки.

Читайте также: Жителя столицы заподозрили в изнасиловании двух малолетних сестер

уголовное делорасследованиезадержание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в