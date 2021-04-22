Столичные полицейские помогли госпитализировать запертую в квартире 90-летнюю женщину

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Полицейские помогли госпитализировать 90-летнюю женщину, которая упала в своей квартире и не могла самостоятельно выбраться из нее. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Пожилая женщина встала с кровати и почувствовала себя плохо. Она упала на пол и не могла подняться. В этот момент в квартире никого не было, поэтому женщина стала кричать и стучать по полу, чтобы привлечь внимание соседей.

Жильцы услышали крики о помощи и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и вызвали врачей. Пенсионерку госпитализировали. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Через какое-то время пациенту выписали. Женщину навестили спасшие ее сотрудники полиции и подарили ей букет цветов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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