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Россиянам рассказали о новой уловке телефонных мошенников
Фото: pixabay.com

Россиянам рассказали о новой уловке телефонных мошенников

Виктория Родимкина

Общество

В России мошенники начали присылать СМС-сообщения с кодом для регистрации счета юридического лица или индивидуального счета в банке. Об этом сообщают «Известия» в пятницу, 23 апреля.

По данным издания, при звонке мошенники могут представиться сотрудниками банка и сообщить о попытке несанкционированного перевода. Для отмены действия клиенту банка якобы нужно сообщить код из СМС, который направляется в момент разговора с номера 900. В нем указаны цифры, подтверждающие «регистрацию в гостевой зоне для юридических лиц» банка.

В кол-центре одного из банков сообщили, что индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут подать заявку на открытие расчетного счета. Без кода, отмеченного в СМС-сообщении, завершить регистрацию невозможно. При этом в кол-центре добавили, что клиенту, который желает открыть подобный счет, в любом случае придется лично посетить банк для подтверждения личности.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил изданию, что злоумышленники рассчитывают вызвать доверие у жертвы, чтобы получить доступ к ее личным данным.

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