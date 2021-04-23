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Прохор Шаляпин рассказал о своей роли в борьбе внучки Гурченко за наследство актрисы
Фото: Youtube / Любовь Терлецкая

Прохор Шаляпин рассказал о своей роли в борьбе внучки Гурченко за наследство актрисы

Анастасия Колоскова

Звезды

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал свою роль в борьбе внучки великой актрисы Людмилы Гурченко Елены Королевой за наследство знаменитой бабушки.

— Я ей не помогаю, потому что там, по-моему, помогать нечему. Я не судья и не адвокат. Никакого отношения к этому не имею, — цитирует Шаляпина Teleprogramma.pro.

Кроме того, музыкант в очередной раз опроверг слухи о романе с 37-летней Королевой.

— У нас нет романа. Я нигде не говорил, что мы пара. У нас исключительно дружеские отношения. Не надо меня провоцировать. Зачем мне придумывать то, чего нет, — заявил Шаляпин.

Ранее он признавался, что дружит с внучкой Гурченко, так как она «близка ему по духу».

Напомним, Елена Королева после смерти своей матери — единственной дочери Людмилы Гурченко — борется за наследство бабушки с последним мужем актрисы, а также со своим отцом.

Ранее Королева заявляла, что Шаляпин в настоящее время — единственный достойный мужчина в ее жизни. Она признавалась, что чувствует себя рядом с ним очень комфортно.

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наследствоЛюдмила ГурченкоПрохор Шаляпин
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