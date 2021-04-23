Столичная полиция пресекла деятельность по созданию фиктивных юридических лиц

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Столичная полиция пресекла незаконную деятельность по регистрации фиктивных фирм, в ходе которой использовали персональные данные россиян. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, для регистрации юридических лиц сотрудники нескольких удостоверяющих центров создавали электронные подписи, используя при этом персональные данные граждан.

— Созданные электронные подписи без ведома граждан использовались для регистрации и реорганизации в налоговых органах юридических фирм, — рассказала Ирина Волк.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Незаконное создание юридического лица», сообщает «МВД Медиа».

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