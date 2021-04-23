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Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 23 апреля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 23 апреля

Иван Юминов

Город

Дождь с грозой и сильным ветром ожидается в столице в пятницу, 23 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Столбики термометров максимально поднимутся до отметки в 18 градусов, днем ожидается кратковременный дождь.

Осадки усилятся во второй половине дня. Они будут сопровождаться грозами и порывистым ветром до 17 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о «погодной лихорадке» до конца недели.

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