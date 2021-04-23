МВД назвало число аварий с участием автомобилей каршеринга с начала 2021 года

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Свыше 150 аварий с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь человек, произошло в России с начала 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России в пятницу, 23 апреля.

Отмечается, что в ДТП с машинами каршеринга также пострадали около 200 человек.

— За январь–март 2021 года в РФ произошло 153 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь и получили ранения 199 человек, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что пока никакой информации об ужесточении проверок водителей, которые пользуются прокатными автомобилями, не поступало, сообщает ТАСС.

Ранее дептранс заявил об увеличении числа поездок на каршеринге в Москве.

Читайте также: Цена кусается: от чего зависит стоимость поездки на такси в выходные и можно ли сэкономить