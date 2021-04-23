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Проект о выплатах десяти тысяч рублей для школьников внесли в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Проект о выплатах десяти тысяч рублей для школьников внесли в Госдуму

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Государственную думу законопроект о ежегодных выплатах в размере 10 тысяч рублей родителям школьников к началу учебного года. Проект опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента в пятницу, 23 апреля.

Так, в документе указывается, что родители, а также опекуны и попечители смогут ежегодно получать для детей-школьников, а также ребят, которые готовятся пойти в первый класс, десять тысяч рублей.

При этом в законопроекте указывается, что выплата будет подвержена индексации, что позволит сохранить ее покупательную способность. При этом ребенок должен иметь российское гражданство, добавляется в законопроекте.

Напомним, президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию сообщил о назначении выплат родителям детей-школьников. По словам главы государства, выплаты будут совершаться в середине августа, чтобы у родителей было время собрать детей в школу.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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