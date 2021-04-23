Выставка «Архитопия» открылась в Москве

Фото: Ilya Ilusenko / Public domain

В Москве на улице Неглинной, а также на онлайн-платформе #Москвастобой 23 апреля открылась выставка «Архитопия».

Современные художники расскажут посетителям о своем прочтении работ, которые так и остались только в фантазиях советских архитекторов и на бумаге, сообщается на сайте комитета по туризму Москвы.

В период 1920–1930-х годов формировался монументальный архитектурный стиль. Гости выставки увидят Дворец Советов, местом расположения которого должна была стать территория храма Христа Спасителя. Предполагалось, что здание вознесется на высоту 415 метров и будет увенчано 100-метровой статуей Владимира Ленина.

Здесь же представлены работы, посвященные Дому книги, дворцам кино и техники.

Выставку можно увидеть бесплатно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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