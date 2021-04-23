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Новый элеватор для хранения пшеницы построят на севере Москвы
Фото: pixabay.com

Новый элеватор для хранения пшеницы построят на севере Москвы

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, 1-я Магистральная улица, 14с1 Карта всех событий

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы одобрил проект строительства нового элеватора на территории мелькомбината № 3. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание элеватора будет располагаться в Северном округе Москвы на 1-й Магистральной улице, владение 14.

— Элеваторы — чисто утилитарные строения, хотя и обладают своей уникальной эстетикой. Корпус будет состоять из 21 цилиндра-силоса, которые расположатся в три ряда. Они будут выполнены из монолитного железобетона, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новый элеватор для хранения пшеницы построят на севере МосквыФото: пресс-служба Москомархитектуры

Добавляется, что новый элеватор будет рассчитан на 20 тысяч тонн пшеницы. Его функциональные возможности увеличат мощности мелькомбината № 3.

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МоскомархитектураСергей Кузнецовпшеница
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