Новый элеватор для хранения пшеницы построят на севере Москвы
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы одобрил проект строительства нового элеватора на территории мелькомбината № 3. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Здание элеватора будет располагаться в Северном округе Москвы на 1-й Магистральной улице, владение 14.
— Элеваторы — чисто утилитарные строения, хотя и обладают своей уникальной эстетикой. Корпус будет состоять из 21 цилиндра-силоса, которые расположатся в три ряда. Они будут выполнены из монолитного железобетона, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Добавляется, что новый элеватор будет рассчитан на 20 тысяч тонн пшеницы. Его функциональные возможности увеличат мощности мелькомбината № 3.
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