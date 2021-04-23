Диетолог Бобровский назвал напитки, подходящие для запивания еды

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Напитком, наиболее подходящим для запивания еды, является обычная вода комнатной температуры. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

— Если мы возьмем суп как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп — это и есть по большому счету вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать, — цитирует медика издание Sputnik.

В число полезных напитков специалист включил также чай. Однако подчеркнул, что следует отдать предпочтение натуральному черному, зеленому или травяному напитку без сахара. Бобровский отметил, что чаем не следует увлекаться пациентам, страдающим болезнями сердечно-сосудистой системы.

Медик предостерег от употребления после еды сладких газированных напитков и соков. Большое количество жидких простых углеводов, входящих в их состав, неблагоприятно сказывается на пищеварении, заключил врач.

Ранее диетолог рассказала о вреде употребления кофе натощак.

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