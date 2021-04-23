Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог Бобровский назвал напитки, подходящие для запивания еды
Фото: Pexels / Daria Shevtsova

Диетолог Бобровский назвал напитки, подходящие для запивания еды

Анастасия Колоскова

Здоровье

Напитком, наиболее подходящим для запивания еды, является обычная вода комнатной температуры. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

— Если мы возьмем суп как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп — это и есть по большому счету вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать, — цитирует медика издание Sputnik.

В число полезных напитков специалист включил также чай. Однако подчеркнул, что следует отдать предпочтение натуральному черному, зеленому или травяному напитку без сахара. Бобровский отметил, что чаем не следует увлекаться пациентам, страдающим болезнями сердечно-сосудистой системы.

Медик предостерег от употребления после еды сладких газированных напитков и соков. Большое количество жидких простых углеводов, входящих в их состав, неблагоприятно сказывается на пищеварении, заключил врач.

Ранее диетолог рассказала о вреде употребления кофе натощак.

Читайте также: Врач рассказала о пользе яблок

Едасовет диетологавода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Все мнения
О проекте
Читайте нас в