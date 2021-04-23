Два противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

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Два дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили десятичасовой полет над Тихим океаном, местами их сопровождали американские истребители F-18. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) в пятницу, 23 апреля.

Уточняется, что полет российских самолетов был выполнен в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства. За время учений Ту-142 преодолели около восьми тысяч километров, передает РИА Новости.

— Летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также вопросы летной подготовки в дальней морской зоне, — уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 совершил полет для сопровождения американского стратегического самолета-разведчика над Тихим океаном.

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