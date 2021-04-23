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Более 20 тысяч человек проверились на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 20 тысяч человек проверились на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Елена Фролова

Здоровье

Свыше 20 тысяч человек прошли обследование на COVID-19 в Санкт-Петербурге за сутки с 22 апреля. Такую информацию предоставили в пресс-службе Смольного.

Вместе с тем операторы региональной справочной службы приняли более 12,7 тысячи звонков с обращениями по вопросамкоронавирусной инфекции. Уточняется, что данный показатель чуть меньше, чем сутками ранее, когда на горячую линию 122 поступило свыше 13,7 тысячи обращений.

Помимо этого, большую помощь жителям Северной столицы оказывают волонтеры. С 5 октября 2020 года на портале «Мы вместе» было зарегистрировано 1472 добровольца, отмечают «Невские новости». Из этого числа аккредитацию прошли более 1,1 тысячи человек. Они выполнили почти семь тысяч заявок. Всего же с начала октября прошлого года гуманитарную помощь получили свыше 113 тысяч граждан.

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