Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Песков заявил, что перемещение войск в России не касается отношений с США
Фото: Администрация президента РФ

Песков заявил, что перемещение войск в России не касается отношений с США

Иван Юминов

Внешняя политика

Передислокация военных на территории России не касается отношений Москвы с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 23 апреля.

— Это абсолютно не связанные явления. Мы говорили, что любые перемещения войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск — тоже то, что считает необходимым, — рассказал представитель Кремля.

Поэтому это не вопрос двусторонних отношений с США, приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что российские войска, которые были задействованы во внеплановой проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в пункты дислокации.

Читайте также: Госдеп США обвинил Россию в агрессивном поведении на украинской границе

российская армияДмитрий ПесковСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Все мнения
О проекте
Читайте нас в