Песков заявил, что перемещение войск в России не касается отношений с США

Фото: Администрация президента РФ

Передислокация военных на территории России не касается отношений Москвы с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 23 апреля.

— Это абсолютно не связанные явления. Мы говорили, что любые перемещения войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск — тоже то, что считает необходимым, — рассказал представитель Кремля.

Поэтому это не вопрос двусторонних отношений с США, приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что российские войска, которые были задействованы во внеплановой проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в пункты дислокации.

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