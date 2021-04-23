Совфед одобрил закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации (СФ) одобрил на пленарном заседании закон об отмене дня тишины в день перед выборами при многодневном голосовании. Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля.

Согласно закону, предвыборная агитация должна завершиться в 00:00 по местному времени первого дня голосования. Агитация в сам день голосования по-прежнему запрещена.

Закон также устанавливает, что обжаловать решение избиркома или комиссии референдума об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов или инициативной группы по проведению референдума можно в течение пяти дней с даты принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения.

Кроме того, теперь суд не сможет отменить решение избиркома о регистрации кандидата или списка кандидатов из-за нарушений, если до этого избирком о них не сообщал. После одобрения СФ закон отправился на подписание к президенту, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что этот закон приняла Государственная дума.

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