Алена Свиридова пожаловалась на проблемы с кожей после съемок на телешоу

Алена Свиридова / Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/alenasviridova/?utm_source=ig_embed)

Российская певица Алена Свиридова пожаловалась на серьезные проблемы с кожей. По словам артистки, они возникли из-за пластического грима, который ей регулярно накладывали на съемках шоу «Точь-в-точь».

Под толстым слоем косметики коже тяжело дышать. Усугубило ситуацию воздействие осветительных приборов на сцене. Теперь звезда лечится у косметолога, проходит серьезные процедуры по уходу за кожей.

— После того как мы отсняли несколько первых выпусков, без слез на мое лицо невозможно было смотреть. Оно было весьма потрепанным, пришлось восстанавливать кожу, — цитирует звезду Sobesednik.ru.

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