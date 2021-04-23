Алена Свиридова пожаловалась на проблемы с кожей после съемок на телешоу
Российская певица Алена Свиридова пожаловалась на серьезные проблемы с кожей. По словам артистки, они возникли из-за пластического грима, который ей регулярно накладывали на съемках шоу «Точь-в-точь».
Под толстым слоем косметики коже тяжело дышать. Усугубило ситуацию воздействие осветительных приборов на сцене. Теперь звезда лечится у косметолога, проходит серьезные процедуры по уходу за кожей.
— После того как мы отсняли несколько первых выпусков, без слез на мое лицо невозможно было смотреть. Оно было весьма потрепанным, пришлось восстанавливать кожу, — цитирует звезду Sobesednik.ru.
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