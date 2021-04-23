Сильный ветер повалил деревья и повредил машины в Москве

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Из-за сильного ветра в Москве упали около десяти деревьев, повреждено несколько машин. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

В пятницу, 23 апреля, в Москве начался сильный ветер, который повалил до десяти деревьев. Кроме того, были повреждены несколько автомобилей. Информация о пострадавших из-за сильного ветра не поступала, уточнили в экстренных службах.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень опасности 23 апреля из-за сильного ветра.

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