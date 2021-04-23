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Мишустин заявил, что высшее образование необязательно для хорошей работы
Фото: president.gov.by

Мишустин заявил, что высшее образование необязательно для хорошей работы

Никита Абрамов

Образование

Нужно бороться с убеждением, что на хорошую работу можно устроиться только с высшим образованием. Об этом в пятницу, 23 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе со студентами Грозненского государственного нефтяного технического университета.

Премьер рассказал о молодом человеке, для которого он был наставником в рамках конкурса «Лидеры России».

— Он в «Мейл.ру» написал одну из самых важных программ, занимался этой цифровой платформой. Умница! Но не закончил вуз. Я ему говорил, что надо закончить. Он отвечал: зачем мне это. Мы долго говорили с ним, и, скажу честно, он меня убедил, что его знания и профессионализм достаточны, чтобы работать, — рассказал Мишустин.

Политик отметил, что среди россиян распространено мнение, что нельзя занять хорошую должность без соответствующего образования. Также он подчеркнул, что если человек профессионал в своей области, то не имеет значения, есть ли у него высшее образование или нет, пишет РИА Новости.

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РаботаобразованиеМихаил Мишустин
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