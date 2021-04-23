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Склад компании по доставке воды в Москве опечатали из-за нарушений
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Склад компании по доставке воды в Москве опечатали из-за нарушений

Юлия Павлушова

Общество
Россия, Москва, улица Зорге, 17Ас3 Карта всех событий

Помещение компании по доставке питьевой воды «Волшебный Маркетплейс» в Северном административном округе столицы опечатали из-за ряда нарушений. Фирму по решению Савеловского районного суда оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

Уточняется, что питьевую воду хранили в складском помещении по улице Зорге,17а, строение 3, без теплоизоляции, с нарушением температурного режима. Большая часть жидкости была заморожена. Кроме того, вопросы вызвало состояние напольного покрытия, потолка и отделки.

Продукцию общей стоимостью более 273 тысяч рублей со склада изъяли. Материалы дела о нарушении продавцом требований технических регламентов также рассматривает Арбитражный суд Москвы. По этой статье для юридического лица предусмотрен штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей.

Ранее работу 88 кальянных в Москве приостановили из-за нарушения антиковидных мер.

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