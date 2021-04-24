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Грабитель разгромил салон сотовой связи в Москве, украв около 20 смартфонов
Фото: nekrasovka.mos.ru

Грабитель разгромил салон сотовой связи в Москве, украв около 20 смартфонов

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, площадь Ганецкого Карта всех событий

В столице грабитель разгромил салон сотовой связи на площади Ганецкого. Мужчина принялся бить витрины неизвестным предметом, после чего положил телефоны в сумку и скрылся.

Продавец не смог помешать злоумышленнику, который был в капюшоне и маске. Всего грабитель забрал с собой 17 гаджетов, большинство из них айфоны.

По предварительным данным, материальным ущерб составил 300–500 тысяч рублей.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.

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