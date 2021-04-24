Водителя иномарки зажало после столкновения с автобусом на юге Москвы
Россия, Москва, Ясеневая улица Карта всех событий
На юге столицы в ночь на субботу, 24 апреля, произошла авария с участием автомобиля Mercedes. По словам очевидцев, иномарка врезалась в припаркованный на Ясеневой улице автобус.
По предварительной информации, в машине оказался зажат водитель.
Сведений о его состоянии пока не поступало. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что очевидец ДТП на Рублевском шоссе с участием Aurus рассказал подробности аварии.
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