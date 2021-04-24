Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдеп

Фото: state.gov / Госдеп США

Временного поверенного в делах России в США вызвали в госдепартамент. Об этом сообщили в посольстве РФ в Америке в субботу, 24 апреля.

Так, дипломата вызвали в Госдеп, где он решительно отверг все необоснованные обвинения в адрес Москвы в дестабилизирующих действиях.

— Сегодня (24 апреля — прим. «ВМ») временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепе, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве, — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте посольства.

В сообщении бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии отмечается, что временный поверенный в делах России в США был вызван для того, чтобы ему высказали обеспокоенность из-за «дестабилизирующих действий».

🇷🇺🇺🇸 Today, the Russian Chargé d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area.



🔗https://t.co/1eKJz065uq pic.twitter.com/zV1ex5QWnx — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 23, 2021

Ранее Совет Федерации сообщил, что высылка дипломатов РФ из стран — сателлитов США является знаком верности стран Вашингтону.

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