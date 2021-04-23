Совфед заявил, что высылка дипломатов РФ является знаком верности стран Вашингтону

Фото: Пресс-служба Совфеда

Страны-сателлиты США высылают российских дипломатов для того чтобы показать свою верность Вашингтону. Об этом в пятницу, 23 апреля, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

— Высылки российских дипломатов из отдельно взятых стран-сателлитов США несут единственную смысловую нагрузку. А именно — подтверждение сателлитства, — считает сенатор.

Политик отметил, что страны, подтверждающие верность Америке, должны понимать, что они не просто сокращают количество дипломатов РФ на своей территории, но они принимают решение о взаимном сокращении дипломатического представительства двух стран.

— А в остальном — да, все основания исповедовать принцип равенства, столь любимый и желанный еще со времен Великой французской революции всеми европейцами, — написал спикер Совфеда в своем Facebook.

Ранее МИД Эстонии принял решение выслать российского дипломата в знак солидарности с Чехией. Подобные меры также примут Латвия и Литва.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна ко взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь, Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, они решили уровнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь, МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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