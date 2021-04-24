Россияне стали чаще приобретать товары для походов перед майскими праздниками

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Оборот товаров для похода и хайкинга от российских продавцов увеличился за апрель более чем в два раза. Такой рост связан с периодом предстоящих майских праздников и желанием россиян выбраться на природу.

В основном выросли продажи спальных принадлежностей для походов, а среди самых популярных товаров в данной категории стали полуторные надувные матрасы с ручным насосом и двумя подушками в комплекте.

Также повысился спрос на самонадувающиеся нейлоновые спальные коврики. При этом в среднем россияне готовы потратить на комфортный сон в походе от 2 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, россияне уделяют должное внимание обуви и одежде для похода. За апрель оборот таких товаров от российских продавцов вырос в семь раз. Покупатели из России обычно выбирают кроссовки для трейлраннинга из сетчатой ткани с цепкой подошвой и водонепроницаемой подкладкой. А что касается одежды, то среди популярных товаров — быстросохнущие ветрозащитные куртки, камуфляжные футболки и антимоскитные шляпы, сообщает издание «Известия».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила президента России Владимира Путина сделать майские выходные непрерывными. Она отметила, что из-за разорванных выходных россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и снова выезжая за его пределы. Это может вызвать некие риски в ситуации с коронавирусом в стране. Глава государства согласился с предложением главы ведомства и 23 апреля подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая.

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