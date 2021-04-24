Появились подробности спасения тонущей женщины из Москвы-реки
Девушка, которую московские спасатели вытащили из Москвы-реки рано утром 24 апреля, не смогла объяснить причину своего нахождения в воде. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.
Ранее стало известно, что на Краснопресненской набережной девушка с парапета упала в воду.
По данным департамента, сигнал о тонущей женщине поступил на пульт дежурного поисково-спасательной станции «Ленинские горы» рано утром. По тревоге дежурная смена спасателей незамедлительно вышла в сторону указанного адреса — Краснопресненской набережной, дом № 2/1.
— В 5,3 километра от станции спасатели обнаружили тонущую женщину. Пострадавшую подняли из воды на борт катера, — отметили в сообщении.
В пресс-службе добавили, что 28-летнюю женщину доставили к ближайшему пирсу, ее госпитализировали. При этом пострадавшая не смогла объяснить причину своего нахождения в воде, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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