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Появились подробности спасения тонущей женщины из Москвы-реки
Фото: mos.ru

Появились подробности спасения тонущей женщины из Москвы-реки

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Краснопресненская набережнаяКарта всех событий

Девушка, которую московские спасатели вытащили из Москвы-реки рано утром 24 апреля, не смогла объяснить причину своего нахождения в воде. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.

Ранее стало известно, что на Краснопресненской набережной девушка с парапета упала в воду.

По данным департамента, сигнал о тонущей женщине поступил на пульт дежурного поисково-спасательной станции «Ленинские горы» рано утром. По тревоге дежурная смена спасателей незамедлительно вышла в сторону указанного адреса — Краснопресненской набережной, дом № 2/1.

— В 5,3 километра от станции спасатели обнаружили тонущую женщину. Пострадавшую подняли из воды на борт катера, — отметили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 28-летнюю женщину доставили к ближайшему пирсу, ее госпитализировали. При этом пострадавшая не смогла объяснить причину своего нахождения в воде, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Москва-рекаспасателитонущая женщина
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