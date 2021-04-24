Эксперты выяснили, во сколько россиянам обойдется пасхальный стол в 2021 году

Фото: Pexels

В 2021 году пасхальный стол обойдется россиянам почти на девять процентов дороже, чем в предыдущем. Об этом рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова.

По ее словам, продукты для кулича будут стоить около 150 рублей, творожной пасхи — 648 рублей, а десяток яиц — 81 рубль.

— Всего за пасхальный стол россияне заплатят не менее 906 рублей по сравнению с прошлогодней суммой в 832 рубля, — пояснила Мясникова.

Также она отметила, что за год подорожали ингредиенты для куличей: произошел скачок цен на сахар, куриное яйцо, сухофрукты и пшеничную муку.

По словам эксперта, с приближением праздника стоимость праздничного стола будет увеличиваться, поэтому она советует закупить продукты заранее, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Покровский собор расскажет о пасхальных традициях москвичей