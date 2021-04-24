Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперты выяснили, во сколько россиянам обойдется пасхальный стол в 2021 году
Фото: Pexels

Эксперты выяснили, во сколько россиянам обойдется пасхальный стол в 2021 году

Анастасия Прохорова

Общество

В 2021 году пасхальный стол обойдется россиянам почти на девять процентов дороже, чем в предыдущем. Об этом рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова.

По ее словам, продукты для кулича будут стоить около 150 рублей, творожной пасхи — 648 рублей, а десяток яиц — 81 рубль.

— Всего за пасхальный стол россияне заплатят не менее 906 рублей по сравнению с прошлогодней суммой в 832 рубля, — пояснила Мясникова.

Также она отметила, что за год подорожали ингредиенты для куличей: произошел скачок цен на сахар, куриное яйцо, сухофрукты и пшеничную муку.

По словам эксперта, с приближением праздника стоимость праздничного стола будет увеличиваться, поэтому она советует закупить продукты заранее, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Покровский собор расскажет о пасхальных традициях москвичей

подорожаниепродукты питанияПасха
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в