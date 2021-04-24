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В Минэкономразвития рассказали, насколько подорожают услуги ЖКХ в 2022–2024 годах
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Минэкономразвития рассказали, насколько подорожают услуги ЖКХ в 2022–2024 годах

Виктория Родимкина

Общество

Минэкономразвития России считает, что рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства составит не более чеырех процентов. Об этом свидетельствуют сценарные условия прогноза министерства, которые рекомендованы для подготовки бюджета на 2022–2024 годы.

Так, в прогнозе значится, что рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будет соответствовать уровню целевой инфляции.

По прогнозу МЭР, размер индексации тарифов в некоторых муниципальных образованиях может быть больше установленной величины. Такое может произойти из-за осуществления мер развития коммунальной инфраструктуры, сообщает ТАСС.

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тарифМинэкономразвития РФЖКХ
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