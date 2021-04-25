«Она себя не жалеет»: Познер назвал женщину, которая может стать президентом России

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Журналист Владимир Познер заявил, что заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова может стать президентом страны.

— Вполне! Я с ней много общался, это совершенно феноменальный человек – человек слова. У нее потрясающая память, она человек дела. Недаром, когда Кудрин был министром финансов, он начинал свой день, говоря «Мне чашку кофе и Голикову», потому что она помнит все, — заявил Познер в интервью Алене Долецкой.

При этом не имеет никакого значения рост, цвет волос или чувство юмора, считает журналист. Он описал женщину-президента следующим образом:

— Если она русская, то точно красивая, скорее всего, у нее светлые волосы и голубые глаза, она очень сильная, прекрасно держит удар. Она себя не жалеет, — подытожил Познер.

По словам журналиста, российских женщин он уважает больше, чем мужчин, поскольку россиянки красивые, сильные и все успевают, в том числе и поддержать мужчин. Познер отметил, что встречал много женщин, «которые созданы быть властью».

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