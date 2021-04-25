Минтруд предложил отменить потребительскую корзину в России

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Министерство труда России разработало проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине. Это следует из документа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

— Проект приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики «О признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 года «Об утверждении перечня продуктов питания — представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума» разработан в связи с принятием федерального закона от 29 декабря 2020 года, — сообщается в документе.

Новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда был введен в конце 2020 года. Соответствующий документ запрещает сокращать величину МРОТ ниже установленного уровня — 42 процентов от медианной заработной платы. Медианная зарплата — это величина, которая делит всех работающих на две равные части: у половины работников размер заработка выше данной суммы, у другой половины — ниже.

Кроме того, еще один проект исключает ежеквартальное установление величины прожиточного минимума, отмечается на портале.

С 1 января 2021 года МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Показатель на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что правительство продолжает рыночную регулировку цен.

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