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Столичные врачи вылечили еще 1339 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 1339 пациентов от COVID-19 за сутки

Иван Юминов

Здоровье

За минувшие сутки врачи в столичных больницах вылечили от коронавируса 1339 пациентов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 25 апреля.

Всего за время пандемии от COVID-19 в Москве вылечились 983 221 человек.

Столичные врачи вылечили еще 1339 пациентов от COVID-19 за суткиФото: Оперштаб

За последние 24 часа в столице подтверждено 2526 новых случаев коронавируса. В больницы госпитализировали 978 людей, число летальных исходов — 53.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России.

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