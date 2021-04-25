Министр обороны Швеции назвал «дымовой завесой» передислокацию войск России

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Возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск после учений на юге и западе страны являются «дымовой завесой». Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист в воскресенье, 25 апреля.

— В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России. Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий, — высказал свое мнение Хультквист телеканалу SVT.

Ранее сообщалось о том, что российские войска, которые были задействованы во внеплановой проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в пункты дислокации.

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