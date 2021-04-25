Пропавшую в Индонезии подлодку обнаружили

Фото: Предоставлено пресс-службой норвежской экологической службы

В Индонезии обнаружили пропавшую подводную лодку. Все находившиеся на борту 53 моряка погибли, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на военных.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки Nanggala​​​​​​ в Балийском море.

Подлодка проводила тренировочные пуски торпед в водах Бали. Позже судно не доложило о результатах учений в условленное время. Поиски субмарины вели 18 кораблей флота.

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