Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пропавшую в Индонезии подлодку обнаружили
Фото: Предоставлено пресс-службой норвежской экологической службы

Пропавшую в Индонезии подлодку обнаружили

Полина Долганова

В мире

В Индонезии обнаружили пропавшую подводную лодку. Все находившиеся на борту 53 моряка погибли, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на военных.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки Nanggala​​​​​​ в Балийском море.

Подлодка проводила тренировочные пуски торпед в водах Бали. Позже судно не доложило о результатах учений в условленное время. Поиски субмарины вели 18 кораблей флота.

Читайте также: Спецназ Турции проводит операцию против курдов в Северном Ираке

Индонезиярасследование гибелиподлодки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в