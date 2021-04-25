Пропавшую в Индонезии подлодку обнаружили
В Индонезии обнаружили пропавшую подводную лодку. Все находившиеся на борту 53 моряка погибли, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на военных.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки Nanggala в Балийском море.
Подлодка проводила тренировочные пуски торпед в водах Бали. Позже судно не доложило о результатах учений в условленное время. Поиски субмарины вели 18 кораблей флота.
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