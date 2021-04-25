Президент Индонезии объявил погибшей подлодку с 53 военнослужащими на борту
Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки Nanggala в Балийском море. Об этом 25 апреля, в воскресенье, глава государства заявил в специальном видеообращении.
На судне, поисками которого занимались последние несколько дней, находились 53 человека.
По словам президента, в субботу, 24 апреля, он получил доклад от командования военно-морского флота о том, что Nanggala затонула.
— Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии, — заявил Видодо.
Кроме того, он пообещал сделать все возможное, чтобы найти подлодку. На ее поиски будут направлены лучшие средства, сообщает ТАСС.
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