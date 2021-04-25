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Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро чемпионата Европы
Фото: официальный сайт мэра Москвы

Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро чемпионата Европы

Юлия Павлушова

Спорт

Российская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в швейцарском городе Базель.

Отличилась гимнастка в вольных упражнениях. Она набрала 13,900 балла, сообщает РИА Новости.

Обошла россиянку британская спортсменка Джессика Гадирова, которая набрала 13,966 балла. Третье место заняла итальянка Ванесса Феррари, набрав 13,600 балла.

Ранее россиянин Аслан Карацев обыграл первую ракетку мира — серба Новака Джоковича.

Читайте также: Никита Нагорный выиграл золото чемпионата Европы в вольных упражнениях

спортивная гимнастикаШвейцарияЧемпионат Европы
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