Москвичей предупредили о сильном ветре до конца воскресенья

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сильный ветер ожидается на территории столицы до конца дня. Согласно прогнозам, скорость его порывов достигнет 15 метров в секунду. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Горожанам рекомендуют сохранять бдительность на улице.

— Если окажетесь на улице, не укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что текущий апрель в столице стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю.

Читайте также: Около 54 миллионов цветов украсят Москву в этом году