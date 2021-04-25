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Москвичей предупредили о сильном ветре до конца воскресенья
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москвичей предупредили о сильном ветре до конца воскресенья

Юлия Павлушова

Город

Сильный ветер ожидается на территории столицы до конца дня. Согласно прогнозам, скорость его порывов достигнет 15 метров в секунду. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Горожанам рекомендуют сохранять бдительность на улице.

— Если окажетесь на улице, не укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что текущий апрель в столице стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю.

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