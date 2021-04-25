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Текущий апрель в столице стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Текущий апрель в столице стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю

Полина Долганова

Город

Текущий апрель в Москве стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю. Он уступил только апрелю 1970 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что текущий месяц располагается на втором месте по количеству осадков с 1948 года.

Он добавил, что в апреле 1970 года выпало 104 миллиметра осадков. В 2021 году побить этот рекорд уже не удастся, так как до конца месяца в столице выпадет еще примерно 5 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что порядка 200 процентов от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала апреля.

Читайте также: Гидрометцентр сообщил о заморозках в Москве и Подмосковье с 26 апреля

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