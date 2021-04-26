Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 апреля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В понедельник, 26 апреля, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. Он принес переменную облачность и небольшой дождь.

Температура воздуха в Москве составит от девяти до одиннадцати градусов тепла, в Подмосковье ожидается от шести до одиннадцати градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Вероятны порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 50 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал регионы, которые затронет похолодание.

Читайте также: Синоптик дал прогноз для москвичей на майские праздники