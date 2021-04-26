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Синоптик дал прогноз для москвичей на майские праздники
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Синоптик дал прогноз для москвичей на майские праздники

Татьяна Плотникова

Город

Погода в Москве в майские праздники не порадует жителей и гостей столицы высокими температурами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист уточнил, что столбики термометров несколько подрастут, однако незначительно: в темное время суток прогнозируется от одного до шести градусов выше нуля, днем — 10-15 градусов тепла.

При этом сохранится повышенная вероятность очаговых скоротечных осадков, хотя к настоящему времени в столице выпало уже 200 процентов всего апрельского объема осадков.

В понедельник, 26 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, так как столичный регион будет находиться под влиянием уходящего циклона, рассказал Тишковец в эфире телеканала «Звезда».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал регионы, которые затронет похолодание.

Читайте также: «Новые порции холода»: синоптик рассказал о погоде в Москве в последнюю неделю апреля

Евгений ТишковецМосквапрогноз погоды
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